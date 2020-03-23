وزير الداخلية عرض مع جبرا مساهمة LAU باجراء تحليل CPR

استقبل وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​، رئيس ​الجامعة اللبنانية الاميركية​ الدكتور ​جوزف جبرا​ يرافقه الأستاذ سعد الزين، وتم البحث في الاوضاع العامة في البلاد، وفي المساهمة التي ستقدمها الجامعة عبر اجراء تحليل CPR في المناطق اللبنانية النائية. إضغط للمزيد

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