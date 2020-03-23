لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "كما إفتخرت دائماً بإنتمائي إلى التيار الوطني الحر، أفتخر أكثر اليوم بما يقوم به شابات وشباب التيار في كل لبنان إلى جانب المؤسسات المعنية وبفلس الأرملة واللحم الحي، لكن بفائض من الوطنية والإنسانية وبكثير من الإيمان والمحبة. فعلاً إن قطاعات التيار هي أفواج عمل وليست أفواج إستعراض".
وكان رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل قد اعلن التحضير لاطلاق خطة للمساعدة في منع انتشار فايروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون: قطاعات التيار هي أفواج عمل وليست أفواج إستعراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.