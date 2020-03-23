سليم عون: قطاعات التيار هي أفواج عمل وليست أفواج إستعراض

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سليم عون​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "كما إفتخرت دائماً بإنتمائي إلى ​التيار الوطني الحر​، أفتخر أكثر اليوم بما يقوم به شابات وشباب التيار في كل لبنان إلى جانب المؤسسات المعنية وبفلس الأرملة واللحم الحي، لكن بفائض من الوطنية والإنسانية وبكثير من الإيمان و​المحبة​. فعلاً إن قطاعات التيار هي أفواج عمل وليست أفواج إستعراض".

وكان رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل قد اعلن التحضير لاطلاق خطة للمساعدة في منع انتشار فايروس كورونا.