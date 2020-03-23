أمن الدولة يداهم سوق العطارين في طرابلس ويقفل المحلات هناك

داهمت قوة من ​أمن الدولة​ سوق العطارين في ​طرابلس​ وتعمل على اقفال المحلات هناك تزامنا مع قرار ​الحكومة​ باعلان التعبئة ومنع التجمعات.

اشارة الى أنه ورغم اقفال المساجد الا أن مجموعة من الطرابلسيين قرروا اداء ​الصلاة​ في الشارع في مشهد مخيف لا يدل على الوعي للواقع الذي يعيشه ​لبنان​ وضرورة التزام ​السلامة العامة​ و​الوقاية​ من ​فيروس كورونا​.

كذلك يبدو من الواضح أن الطرابلسيين لم يلتزموا قرار التهبئة العامة ولا تزال المنطقة تعج بحسب بالصور بالناس وهذا يشكل خطرا ويؤدي الى تفشي فيروس كورونا.