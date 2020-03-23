أمن الدولة يداهم سوق العطارين في طرابلس ويقفل المحلات هناك

داهمت قوة من أمن الدولة سوق العطارين في طرابلس وتعمل على اقفال المحلات هناك تزامنا مع قرار الحكومة باعلان التعبئة ومنع التجمعات.
اشارة الى أنه ورغم اقفال المساجد الا أن مجموعة من الطرابلسيين قرروا اداء الصلاة في الشارع في مشهد مخيف لا يدل على الوعي للواقع الذي يعيشه لبنان وضرورة التزام السلامة العامة والوقاية من فيروس كورونا.
كذلك يبدو من الواضح أن الطرابلسيين لم يلتزموا قرار التهبئة العامة ولا تزال المنطقة تعج بحسب بالصور بالناس وهذا يشكل خطرا ويؤدي الى تفشي فيروس كورونا.
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