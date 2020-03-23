النشرة: سماع دوي انفجارين في عمق مزارع شبعا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه سمع قبل قليل دوي انفجارين في عمق ​مزارع شبعا​ تردد صداهما بقرى وبلدات حاصبيا و​العرقوب​ دون ان يعرف مصدرهما. إضغط للمزيد

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