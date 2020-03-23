أشار المكتب الإعلامي للنائب العميد ​جان طالوزيان​ في بيان، إلى أنه "في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا ​لبنان​ من جراء انتشار ​فيروس كورونا​ بالتزامن مع ​الأزمة​ المعيشية التي استعرت منذ أشهر، وخلفت ​حالات​ اجتماعية صعبة على المستويات كافة، نتطلع اليوم لنكون أكثر فأكثر الى جانب أهلنا في ​بيروت​، معلنين الإستمرار في توزيع ​الأدوية​ في مكاتبنا كما جرت العادة شهريا، والإبقاء على خدمة توزيع وجبات الطعام يوميا، ومتابعة تفعيل العمل على المساعدات الاجتماعية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب طالوزيان: مستمرون بتوزيع الأدوية ووجبات الطعام في مكاتبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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