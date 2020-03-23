النشرة: عناصر الدفاع المدني- زحلة ساعدوا البلديات برش وتعقيم القرى

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة أن عناصر ​الدفاع المدني​ التابعة لمركز زحلة، إستأنفوا بمساعدة ​البلديات​ برش وتعقيم القرى وقايةً من فايروس ​كورونا​ وقد تم تعقيم قرى التويتي والكرمة وتربل ورعيت وهذه العملية تستكمل بعد ظهر اليوم لتشمل قرى ​البقاع الغربي​.

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