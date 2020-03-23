خضر: إقفال معمل بلاستيك بالشمع الأحمر في بلدة سرعين

أعلن محافظ بعلبك الهرمل ​بشير خضر​ عن إقفال معمل بلاستيك بالشمع الأحمر في بلدة سرعين، لمخالفته مقررات مجلس الوزراء، وضبط 70 عاملا يزاولون عملهم خلسة في المصنع، خلافاً للتعاميم‏ في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وتمت إحالة صاحب المعمل الى القضاء المختص.

وفي هذا السياق، أوضح مراسل "النشرة" في البقاع أنه بعد ورود معلومات لقوى الأمن الداخلي وبتوجهات خضر، قام رئيس قسم الصحة في بعلبك محمد الحاج حسن والمفتشة الصحية وسام دياب بالكشف على معمل البلاستيك وبناءً لاشارة لإشارة النيابة العامة ختم المعمل بالشمع الاحمر لمخالفته شروط الحد من التجول ومخالفة مقررات التعبئة العامة، وتبين وجود أكثر من 70عاملا واحالت النيابة العامة​ الاستئنافية قرار الاقفال الى محافظ بعلبك - الهرمل لاجراء المقتضى االمطلوب لجهة الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس الكورونا من قبل طبابة المحافظة.