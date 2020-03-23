الهند تعلق جميع الرحلات الجوية لمواجهة تفشي كورونا

ذكرت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" أن "​الهند​ علقت جميع الرحلات الجوية لمواجهة تفشي كورونا".

هذا وارتفعت أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" لتصل إلى 169، وتثار الكثير من المخاوف حول مدى قدرة النظام الصحي في الهند على العمل بكفاءة في حال تفشي الفيروس على نطاق واسعر في البلاد.

كذلك تشهد ولاية مهاراشترا في غرب الهند والتي تضم العاصمة المالية للبلاد مومباي، أسوأ تفش لمرض "كورونا" حيث أغلقت السلطات المحلية المدارس والجامعات والمراكز التجارية في معظم المدن بما في ذلك مومباي المركز المالي للهند.