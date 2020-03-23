تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا

أكدت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية و​البيئة​ البلجيكية، حسبما أفادت الوكالة الإخبارية البلجيكية "ها إل إن" انه "تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليصل العدد الإجمالي الوفيات إلى 88".

وأشارت الهيئة إلى أن "عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 3743 إصابة بعد تسجيل 342 حالة إصابة جديدة".

هذا وأصبح العمل عن بعد إلزاميا على كل الشركات التى يجب أن تتخذ إجراءات لفرض مسافة بين الموظفين وإلا سيتعين عليها الإغلاق وربما يُفرض عليها غرامة، وقال المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ البلجيكية إن الأيام المقبلة ستكون "صعبة للغاية" لأن عدد المصابين فى ​المستشفيات​ سيستمر فى الزيادة.