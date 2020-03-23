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السفير الأميركي في بوركينافاسو يصاب بفيروس "كورونا"

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أعلن ​السفير الأميركي​ في بوركينافاسو، أندرو يونغ، إصابته ب​فيروس كورونا​، مؤكدا فرض حجر صحي على جميع موظفي السفارة هناك.

وأوضح يونغ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ أن "الفحوصات أكدت إصابته بالفيروس، فيما ارتفع عدد ​حالات​ الإصابة في جمهورية بوركينافاسو إلى 75، والوفيات إلى 5".

يشار إلى بوركينافاسو كانت قد أعلنت إصابة 4 من وزرائها بفيروس كورونا، وفرضت ​حظر التجول​ الجزئي على أراضيها.

وحتى صباح الاثنين، أصاب الفيروس أكثر من 344 ألف شخص في ​العالم​، توفي أكثر من 14 ألفا منهم، أغلبهم في ​إيطاليا​ و​الصين​ و​إسبانيا​ و​إيران​ و​فرنسا​ و​الولايات المتحدة​، وتعافى ما يزيد عن 99 ألفا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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