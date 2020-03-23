السفير الأميركي في بوركينافاسو يصاب بفيروس "كورونا"

أعلن ​السفير الأميركي​ في بوركينافاسو، أندرو يونغ، إصابته ب​فيروس كورونا​، مؤكدا فرض حجر صحي على جميع موظفي السفارة هناك.

وأوضح يونغ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ أن "الفحوصات أكدت إصابته بالفيروس، فيما ارتفع عدد ​حالات​ الإصابة في جمهورية بوركينافاسو إلى 75، والوفيات إلى 5".

يشار إلى بوركينافاسو كانت قد أعلنت إصابة 4 من وزرائها بفيروس كورونا، وفرضت ​حظر التجول​ الجزئي على أراضيها.

وحتى صباح الاثنين، أصاب الفيروس أكثر من 344 ألف شخص في ​العالم​، توفي أكثر من 14 ألفا منهم، أغلبهم في ​إيطاليا​ و​الصين​ و​إسبانيا​ و​إيران​ و​فرنسا​ و​الولايات المتحدة​، وتعافى ما يزيد عن 99 ألفا.

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