السفير الأميركي في بوركينافاسو يصاب بفيروس "كورونا"

أعلن السفير الأميركي في بوركينافاسو، أندرو يونغ، إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا فرض حجر صحي على جميع موظفي السفارة هناك.
وأوضح يونغ في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي أن "الفحوصات أكدت إصابته بالفيروس، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة في جمهورية بوركينافاسو إلى 75، والوفيات إلى 5".
يشار إلى بوركينافاسو كانت قد أعلنت إصابة 4 من وزرائها بفيروس كورونا، وفرضت حظر التجول الجزئي على أراضيها.
وحتى صباح الاثنين، أصاب الفيروس أكثر من 344 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 14 ألفا منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 99 ألفا.
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