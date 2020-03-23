الكرملين: لا ننتظر رفع العقوبات على روسيا مقابل تقديم المساعدات إلى إيطاليا

أكد ​الكرملين​ أن "موسكو لا تنتظر رفع العقوبات المفروضة على روسيا مقابل تقديم المساعدات إلى إيطاليا".

تسجل إيطاليا التي باتت أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا أو "كوفيد-19" في أوروبا، أعلى حصيلة لعدد الوفيات الناجمة عن الفيروس المستجد في العالم، وهو ما فسره العلماء من خلال عدة عوامل، أبرزها متوسط الأعمار والنظام الصحي وسياسة إحصاء المصابين والوفيات.

وتظهر أشد الأعراض لدى المسنين والأشخاص الذين يعانون بالأساس من أمراض، وبالتالي فمن المنطقي أن يكون عدد الوفيات بين المصابين به أعلى في إيطاليا منه في دول أخرى، إذ إن سكان هذا البلد هم الأكثر تقدما في السن في العالم بعد اليابان.