قوى الامن تذكّر المواطنين بالتزام منازلهم وعدم الخروج الا عند الضرورة

أكدت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ انها مستمرة في انتشارها على جميع الاراضي اللبنانية لتطبيق قرار التعبئة العامة مذكّرة المواطنين بالتزام منازلهم وعدم الخروج الا عند الضرورة القصوى منعاً لانتشار ​فيروس كورونا​.

وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد أصدر قرارا طلب فيه التأكيد على قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة وجميع البلديات واتحاداتها، وجوب التشدّد في تطبيق البندين (1) و (2) من المادة الأولى من المرسوم رقم 6198/2020 لجهة وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلاّ للضرورة القصوى ولجهة منع التجمّعات على اختلافها في الأماكن العامة والخاصة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة الفورية لملاحقة المخالفين أمام المراجع القضائية المختصّة، عملاً بأحكام المادتين 604 و 770 من قانون العقوبات.