شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد يدعم "تحدى الخير" ويوجه التحدى لهؤلاء النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب محمد فؤاد، قبوله تحدى الخير، ودعم مبادرة بنك الطعام لمساعدة العمالة المؤقتة، بناء على طلب من النائبة مى محمود، التى سجلت فيديو أعلنت من خلاله مشاركتها فى المبادرة وتحدى عدد من النواب للمشاركة فى هذه المبادرة.

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وتحدى النائب محمد فؤاد، أعضاء مجلس النواب للمشاركة فى المبادرة، ومنهم على وجه التحديد النائب أحمد السجيني، احمد سمير، طارق رضوان، ايمن ابو العلا، والنائب كريم سالم.

الجدير بالذكر أن بنك الطعام المصري أطلق حملة "دعم العمالة اليومية مسئولية"، استمرارًا للدور الريادي الذي يقوم به في توفير الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة، وإيمانًا منه بحق كل إنسان في توفير احتياجاته من الغذاء الكافي، وهي المبادرة التي يستهدف البنك من خلالها توزيع 500 ألف كرتونة إطعام وشنطة غذائية كدعم غذائي نتيجة الأثار الاقتصادية لفيروس كورونا، والتي أثرت بشكل مباشر على الكثير من فئات المجتمع وبصفة خاصة العمالة اليومية، وهي الفئة التي تتقاضى رزقها بشكل يومي مثل عمال البناء، عمال الديلفري بالمطاعم والكافيهات، عمال محطات الوقود، الباعة الجائلين، العاملين بنظافة المنازل وغيرهم.