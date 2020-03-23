رابع وفاة بسبب كورونا في المغرب.. امرأة حضرت مراسيم عزاء في خريبكة!

لقيت امرأة في الخمسينات من عمرها مصرعها، أمس الأحد، بعد تدهور حالتها الصحية، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، لتصبح بذلك رابع حالة وفاة في المغرب.

وأوضحت مصادر “اليوم24” أن الهالكة تبلغ من العمر 58 سنة، وحالتها الصحية تدهورت بوتيرة متسارعة، نقلت على إثرها على وجه السرعة إلى مدينة الدارالبيضاء، حيث تبيّن أنها مصابة بفيروس “كورونا” المستجد “كوفيد 19″.

وقال المسؤول الإعلامي للصحة في جهة بني ملال خنيفرة إنه يشتبه في أن الهالكة خالطت، في الأيام الماضية، مجموعة من الأشخاص، خلال حضورها مراسيم عزاء أحد معارفها، ما دفع السلطات في خريبكة إلى استنفار مصالحها لضبط لائحة الأشخاص، الذين من المحتمل أن يكونوا قد خالطوها، سواء خلال العزاء المذكور، أو غيره.

وأضاف المتحدث ذاته أن السلطات المعنية قامت بالإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، إذ وضع جميع المخالطين للهالكة تحت المراقبة الصحية، مبرزا أن حالتهم الصحية جيدة إلى حدود الساعة.

وأعلن، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس بمجموع تراب المملكة، إذ أصبحت الحصيلة 122، بعد تسجيل 7 حالات جديدة مؤكدة، موزعة على الشكل التالي: ثلاث حالات جديدة في الرباط، وحالتان في فاس، وحالة واحدة في الدارالبيضاء، وحالة واحدة في تطوان.