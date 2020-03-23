خصص مصمم الأزياء الشهير، جورجيو أرماني، مبلغ 1.25 مليون أورو لمجموعة من المستشفيات، والمؤسسات الإيطالية المشاركة، حاليا، في مكافحة فيروس كورونا.
وأعلنت دار أرماني العالمية للأزياء، قبل مدة، التبرع بالمبلغ المهم، بعد التزايد المستمر لعدد الحالات المصابة بفيروس كورونا COVID-19 في إيطاليا، وحصده لعدد كبير من الأرواح.
وكانت دار الأزياء بولغاري Bulgari قد تبرعت بدورها، لقسم الأبحاث لأحد مستشفيات روما المختصة في أبحاث الأمراض المعدية، وهو قسم من أول الفرق الطبية، التي عزلت الحمض النووي لكورونا، وقد سمح هذا التبرع، بشراء نظام لاقتناء الصور المجهرية، وهو أمر ضروري لتعزيز البحث على أمل الوصول إلى حل نهائي للقضاء على الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر مصمم الأزياء جورجيو أرماني يخصص مبلغا مهما لدعم مستشفيات بلاده في مواجهة “الجائحة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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