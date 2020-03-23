تفاصيل الـ12 حالة جديدة مصابة بكورونا.. 7 بالدار البيضاء و3 بمكناس و2 بمراكش

بعدما أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 134 حالة، حتى الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا، بعد تسجيل 12 حالات جديدة، كشفت معطياتها عن مدن تواجد الحالات المصابة.
وتوجد7 حالات جديدة الدار البيضاء وثلاث بمكناس، وحالتين بمراكش.
وأوضحت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 571 حالة.
وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ثلاث حالات.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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