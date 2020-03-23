معهد باستور: المعاشرة الجنسية اليومية للقضاء على فيروس كورونا لا أساس لها من الصحة..احذروا المغالطات!

تبرأ معهد باستور، من تسجيل صوتي يزعم صاحبه العمل داخل المختبر كأخصائي في التحاليل المجهرية، وينصح فيه المواطنين بالمعاشرة الجنسية اليومية للقضاء على فيروس كورونا.

وقال المعهد، في بلاغ له أصدره اليوم الإثنين، إن كل ما يتم الترويج له من خلال هذا التسجيل لا أساس له من الصحة، وأن صاحبه لا يشتغل بمعهد باستور المغرب، ولا علاقة له بالمعهد.

ودعا المعهد، المواطنين والمواطنات لأخذ الحذر والحيطة وعدم الترويج لهذا التسجيل الصوتي الذي لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أنه أخذ جميع التدابير القانونية من أجل فتح تحقيق قضائي من طرف السلطات المختصة فيما يخص هذه الادعاءات.

وحذر المعهد، من الترويج للأخبار الكاذبة والوهمية المنسوبة لجهات رسمية، بواسطة تقنيات التواصل الحديث، والالتزام بالإجراءات الاحارازية والوقائية المعتمدة من طرف السلطات الصحية للبلاد، والتي يتم تعميمها من خلال القنوات الرسمية.

يشار إلى أن التسجيل الصوتي الذي كذب معهد باستور مضامينه اليوم، وتبرأ من صاحبه، تم تداوله على نطاق واسع بين رواد شبكات التراصل الاجتماعي، وخصوصا على تطبيق الواتساب.