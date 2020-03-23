الصين تبعث مساعدات للمغرب لمواجهة “كورونا” والطائرة تحط الرحال في الدارالبيضاء

وصلت، صباح اليوم الاثنين، طائرة من الصين إلى مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، محملة بتجهيزات طبية، ومعدات لمواجهة الفيروس.

وبعثت الصين إلى المغرب، عبر الطائرة، مساعدات طبية، لدعم جهوده لمكافحة فيروس كورنا المستجد.

وتأتي خطوة الصين، بعد اتصال هاتفي أجراه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيره الصيني، حول مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد في المغرب.

وكانت الطائرة، التابعة للخطوط الملكية المغربية، قد وصلت، أمس الأحد إلى الصين، لتعود، اليوم، محملة بالمساعدات الصينية للمغرب.