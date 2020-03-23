مصر تكشف عن عدد المحافظات التي سجلت إصابات بفيروس كورونا

الإثنين 23 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في 24 محافظة، مضيفة أن عدد الإصابات اليومية لا تعد مقياسا للوضع في مجال انتشار الفيروس في البلاد.



وذكر المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، أن "الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ستساهم في تقليل عدد الإصابات على المدى البعيد، وهو ما حدث في المحافظات السياحية على سبيل المثال".

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وأكد أن الوزارة سجلت أمس الأحد 33 إصابة جديدة جميعها لمصريين مخالطين لمصابين بكورونا، مشيرا إلى أن مصر تطبق كافة إرشادات منظمة الصحة العالمية الخاصة، وفقا لروسيا اليوم.

وكشف مجاهد عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، هم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 شخصا حتى يوم أمس.