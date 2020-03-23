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بالصور.. وصول طائرة سعودية إلى عدن تحمل إمدادات طبية استجابة لفيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 23 مارس 2020

تأهباً واستعداداً لفيروس كورونا المستجد، وصلت الى مطار عدن الدولي،اليوم الاثنين، طائرة النقل التابعة للقوات الجوية الملكية والتي تحمل على متنها إمدادات طبية تتعلق بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وتأتي هذه الخطوة بطلب من منظمة الصحة العالمية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

كما تأتي هذه الخطوة إمتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه القيادة المشتركة للتحالف لتسهيل عمل المنظمات الأممية وغير الحكومية الدولية في داخل اليمن وتقديم كافة التسهيلات لموظفيها وأطقمها الطبية والمساهمة بالجهود الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.

 

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