شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلق صلاة الجماعة والجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إدارة الأوقاف السنية بالبحرين عن تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها، وذلك اعتباراً من صلاة المغرب من اليوم الاثنين 28 رجب 1441هـ الموافق 23 مارس 2020م وحتى أشعر آخر.

مع التأكيد على رفع شعيرة الأذان في أوقاتها المعتادة وعدم توقفها، ويستبدل المؤذن بــجملتي (حي على الصلاة) و(حي على الفلاح) قوله (الصلاة في رحالكم) أو (الصلاة في بيوتكم) أو (الصلاة في أماكنكم)، أو أن يقولها بعد الأذان؛ إعلامًا للناس بدخول وقت الصلاة ودعوتهم للصلاة في أماكنهم وعدم الحضور إلى المسجد.