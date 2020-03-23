شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة اللبنانية اليوم 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت في تقريرها اليومي أنه: "حتى تاريخ 23 مارس 2020م، أصبح عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة 256 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم أمس".

وأضافت: "كما وردت 11 حالة من مختبرات غير معتمدة من قبل الوزارة وهي تحتاج لاعادة التأكيد في مستشفى الحريري".