شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: إمكانية تمديد الفصل الدراسي الثاني للجامعات والان نبدء بالتفاصيل
أكد وزير التعليم العالي الأردني الدكتور محي الدين توق، الاستمرار بتقديم منظومة التعليم عن بعد في الجامعات طيلة الأزمة المتعلقة بكورونا ، وتخفيض شرط مدة إقامة الطلبة الدارسين في الخارج، مع دراسة إمكانية تمديد الفصل الدراسي الثاني للجامعات.
وأوضح أنه تم تأجيل البت بالفصل الصيفي لحين اتضاح الصورة، وعدم احتساب فترة تعليق الدراسة ضمن المتطلبات الدراسية للحصول على الشهادة الجامعية.
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