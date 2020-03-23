شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تفشي الإصابة بـ«كورونا».. مدارس سنغافورة تستقبل طلابها والان نبدء بالتفاصيل

فتحت المدارس ورياض الأطفال في سنغافورة أبوابها مجددا في الموعد المقرر اليوم الاثنين بعد انتهاء العطلة، بعد يوم من إعلان الحكومة عن حظر الزوار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقالت وزارة التعليم إن المدارس سوف تطبق "إجراءات احترازية معززة"، مثل الفحوصات اليومية لدرجة الحرارة و"إجراءات التطهير" في الفصول الدراسية.

وتأتي إعادة الفتح في الوقت الذي يتزايد فيه عدد حالات الإصابة بكوفيد19-، وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في سنغافورة، حيث تم الإعلان عن 32 حالة إصابة جديدة أمس الأحد ليصبح المجموع 455 حالة إصابة. وتم تسجيل وفاة شخصين بالمرض في سنغافورة حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة في سنغافورة أمس الأحد إن 80% من حالات الإصابة التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة بالدولة المدينة هي حالات "مستوردة" - معظمها من السنغافوريين العائدين من الخارج، كما سيتم منع جميع السائحين الأجانب والزائرين لفترات قصيرة من دخول البلاد اعتبارا من منتصف ليل الاثنين.