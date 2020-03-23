شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 2182 حالة والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزارة الصحة في إسبانيا اليوم الاثنين إن إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد بلغ 2182 بعد أن أودى الفيروس بحياة 462 الليلة الماضية.
وارتفع عدد الإصابات المسجلة في إسبانيا إلى 33089 من 28572 أمس الأحد.
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