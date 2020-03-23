رسميا.. استمرار تعليق الليغا إلى إشعار اخر

2020-03-23 | 12:58
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أعلنت رابطة الأندية الإسبانية، لا ليجا، استمرار تأجيل بطولتي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا الجديد، كوفيد 19.
ولكن أشار البيان الجديد من رابطة الدوري الإسباني إلى أنها توصلت لاتفاق مع اتحاد الكرة في البلاد على استمرار التأجيل حتى يأتي قرار بشأن مسابقات كرة القدم من قبل الحكومة الإسبانية.
وأصبحت إسبانيا بؤرة خطيرة لفيروس كورونا في العالم، بعدما وصلت للمركز الثالث بعد الصين وإيطاليا وفقًا للحالات المصابة وأعداد الوفيات.
ووصل عدد الحالات المصابة في إسبانيا حتى الآن إلى 33.089 شخص، وتوفى 2.182 شخص، وتعافى 183 آخرين من الفيروس.
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