رسميا.. استمرار تعليق الليغا إلى إشعار اخر

وكانت الرابطة قد أعلنت قبل 10 أيام، تأجيل بطولة دوري الدرجة الأولى والثانية لمدة أسبوعين، لمساعدة الحكومة في الحد من انتشار الوباء الفيروسي الذي يهدد حياة الأفراد.

ولكن أشار البيان الجديد من رابطة الدوري الإسباني إلى أنها توصلت لاتفاق مع اتحاد الكرة في البلاد على استمرار التأجيل حتى يأتي قرار بشأن مسابقات كرة القدم من قبل الحكومة الإسبانية.



وأصبحت إسبانيا بؤرة خطيرة لفيروس كورونا في العالم، بعدما وصلت للمركز الثالث بعد الصين وإيطاليا وفقًا للحالات المصابة وأعداد الوفيات.

ووصل عدد الحالات المصابة في إسبانيا حتى الآن إلى 33.089 شخص، وتوفى 2.182 شخص، وتعافى 183 آخرين من الفيروس.