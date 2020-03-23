صحة النجف تعلن شفاء امرأتين مصابتين بكورونا

اعلنت دائرة صحة النجف، الاثنين، عن شفاء امرأتين مصابتين بكورونا في المحافظة. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "امرأتين مصابتين بفايروس كورونا في المحافظة تماثلتا للشفاء". Advertisements واضافت ان "المرأتين غادرتا الحجر الصحي". واعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 33 حالة اصابة جديدة بكورونا في العراق، فيما اشارت الى ارتفاع المصابين بفايروس كورونا في العراق الى 266 حالة ووفاة 23.

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