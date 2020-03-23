بومبيو: اتهامات خامنئي عن انتشار كورونا ستعرض الايرانيين والامريكيين للخطر

وقال في تغريدة له اليوم، إن "تصريحات خامنئي بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن فيروس ووهان تعرض الإيرانيين والأمريكيين وبقية العالم للخطر".

وأضاف بومبيو، أن "من الحقائق المهمة استمرار شركة الطيران الإيرانية الرئيسية ، ماهان إير، في الطيران خلال فبراير / شباط، على الأقل 55 مرة بين طهران والصين، ما تسبب بنشر فيروس ووهان"، مشيرا الى أن "خمس حالات كانت على الأقل من خمس دول لـ COVID19 نتيجة مباشرة لتجاهل النظام الإيراني لصحة الجميع".



واعتبر بوبميو، أن سبب انتشار المرض هو "تجاهل النظام الإيراني التحذيرات المتكررة من مسؤوليه الصحيين ، ونفي وفاته الأولى من فيروس ووهان لمدة تسعة أيام على الأقل"، موضحا أن الحكومة الايرانية "ما تزال تكذب على الشعب الإيراني والعالم بشأن عدد الحالات والوفيات".

وتابع قائلا "بينما تطلب إيران المزيد من المال، فهي ترسل منذ عام 2012 ، 16 مليار دولار إلى وكلائه في الشرق الأوسط"، مضيفا أن "المسؤولين سرقوا 1B + Euros المخصصين للمستلزمات الطبية، واستمروا في تكديس الأقنعة والقفازات والمعدات التي تشتد الحاجة إليها للبيع في السوق السوداء".



واشار الى أن "الولايات المتحدة عرضت 100 مليون دولار كمساعدة طبية لدول أخرى - بما في ذلك إيران - ، كما يعمل علماءنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتطوير اللقاح"، موضحا أن "خامنئي رفض العروض الأمريكية، فكيف سيساعد الشعب الإيراني".

وكان خامنئي كشف في كلمة متلفزة امس الاحد، عن رفض ايران عرضا امريكيا لمساعدة ايران في مكافحة فيروس كورونا، معتبرا أن قبول الادوية من الولايات المتحدة "حماقة"، كونها مسؤولة عن انتشار الفيروس.

وطالبت ايران وعدد من الدول بينها روسيا، برفع العقوبات الامريكية المفروضة على طهران، لغرض مساعدتها في احتواء الفيروس المنتشر في ايران.

