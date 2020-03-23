الصحة تنشر مخططا للموقف الوبائي بشأن كورونا في العراق

نشرت وزارة الصحة، الاثنين، مخططا للموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق. وتضمن المخطط مجموع المصابين والوفيات وحالات الشفاء حسب المحافظات. وادناه المخطط الوبائي لليوم الاثنين: Advertisements

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