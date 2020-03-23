الصحة تعلن تسجيل 33 حالة اصابة جديدة بكورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن تسجيل 33 حالة اصابة جديدة بكورونا في العراق، فيما اشارت الى ارتفاع المصابين بفايروس كورونا في العراق الى 266 حالة ووفاة 23.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تشخيص ٣٣ حالة جديدة بفايروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي: بغداد الرصافة: 3، بغداد الكرخ: 2، بغداد مدينة الطب: 2، النجف: 2، البصرة: 1، نينوى: 1، السليمانية: 12، اربيل: 10".

وأضافت، أنه "تم تسجيل 3 وفيات جديدة في (الرصافة والبصرة وديالى)، وتسجيل 5 حالات شفاء تام جديدة (3 مدينة الطب وحالة في ميسان وحالة في كربلاء)"، مبينةً أن "مجموع الإصابات المشخصة في العراق: 266، وحالات الشفاء: 62، والوفيات: 23".

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وأكدت الوزارة، على "الالتزام بتوجيهاتها وتطبيق قرارات لجنة الأمر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠"، داعيةً "الجهات المعنية كافة إلى متابعة تنفيذ القرارات ومحاسبة المخالفين".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الحالي، فايروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.