كورونا يواصل ملاحقة نجوم كرة القدم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل فيروس كورونا الجديد، ملاحقته لنجوم كرة القدم حول العالم، على الرغم من إيقاف المسابقات، ووجود أغلب اللاعبين في منازلهم بشكل مستمر.

الوباء أصاب الأرجنتيني باولو ديبالا نجم هجوم يوفنتوس، ليكون الثالث بالبيانكونيري بعد كل من المدافع دانييلي روجاني ولاعب الوسط بليز ماتويدي.

كما طال (كوفيد-19)، البلجيكي مرواني فيلايني لاعب فريق شاندونج لونينج، والذي بات أول لاعب مصاب في الدوري الصيني.

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كما امتد الفيروس للدوري الإنجليزي الممتاز ليشمل كلا من الفرنسي مايكل أرتيتا مدرب أرسنال ولكنه تعافى، بجانب كالوم هودسون أودوي جناح تشيلسي.

الفيروس الجديد تسبب أيضا في صدمة لعشاق كرة القدم، بعدما أودى بحياة لورينزو سانز رئيس نادي ريال مدريد الأسبق.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر على نطاق واسع مؤخرا وأوقف الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وأسهم في تجميد المنافسات الرياضية بشكل عام في العالم.