سعر الدولار في السودان الإثنين 23 مارس 2020

قفز سعر الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين، أمام الجنيه السوداني على شاشات البنك المركزي السوداني 30 قرشا، مسجلا 55.30 جنيه سوداني مقابل 55 أمس الأحد، في المقابل زاد سعر الدولار بالسوق السوداء لمستوى 120 جنيها.

وتشهد أسواق صرف النقد في السودان حالة غير مستقرة ازدادت مؤخرا مع التأثير السلبي لتفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم وإغلاق المعابر البرية والجوية والبحرية للسودان كإجراءات احترازية لمنع تفشي المرض في البلاد.

ومع إغلاق سوق "الأفرنجي"، وهو واحد من أشهر أسواق العاصمة الخرطوم، ويعد مركزا لتبادل العملات الأجنبية خارج الإطار الرسمي، تفاقمت الأزمة، ووفق وسائل إعلام سودانية فإن هناك قفزة متوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة في أسعار صرف الجنيه أمام الدولار.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أصدر الخميس الماضي قرارا يقضي بتعيين محمد الفاتح زين العابدين محافظا للبنك المركزي، ومحمد أحمد بشرى بدوي نائبا للمحافظ.

ووجه حمدوك وزارتي شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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وجاء التعيين بعد فراغ دام لأكثر من 3 أشهر في إدارة بنك السودان المركزي عقب استقالة محافظه السابق حسين جنقول.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت حملات مكثفة من السلطات على تجار العملة في السوق السوداء، في محاولة للسيطرة على قنوات تداول الدولار بعيدا عن الجهات الرسمية.

سعر الجنيه السوداني أمام الإسترليني واليورو

وسجل اليورو 59.46 جنيه للشراء و59.56 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 64.70 جنيه للشراء و64.74 جنيه للبيع، وفقا لبيانات المركزي السوداني.

وفي السوق السوداء، سجل اليورو 120 جنيها سودانيا، والإسترليني 137 جنيها سودانيا.

سعر الريال والدرهم والدينار

أما الريال السعودي فسجل 14.65 جنيه للشراء مقابل 14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 15 جنيها للشراء و15.06 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك المركزي.

وسجل الدينار الكويتي 178 جنيها للشراء 178.9 جنيه للبيع.

أما في السوق السوداء فتراجع سعر صرف الريال السعودي مسجلا 31.20 جنيه، والدرهم الإماراتي مسجلا 32.05 جنيه، والدينار الكويتي 266.10 جنيه.