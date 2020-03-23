روحاني: على أمريكا رفع العقوبات إذا كانت تريد مساعدة إيران في مواجهة كورونا

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الرئيس الإيراني حسن روحاني قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الاثنين إنه ينبغي للولايات المتحدة رفع العقوبات إذا كانت تريد مساعدة إيران في احتواء تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن بلاده ليس لديها نية لقبول عرض واشنطن تقديم مساعدة إنسانية. وقال روحاني في خطاب تلفزيوني ”الزعماء الأمريكيون يكذبون... إذا كانوا يريدون مساعدة إيران، فما عليهم سوى رفع العقوبات... عندها سنتمكن من التعامل مع تفشي فيروس كورونا“.

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