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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمير الكويت يوجه بالإفراج عن بعض المساجين وفق معايير معينة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن رئيس مجلس الأمة الكويت ي مرزوق الغانم أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دعا لاتخاذ الإجراءات العاجلة في دعم القطاعات الاقتصادية وخاصة ما يتعلق منها بدعم المشروعات الصغيرة ومنع انهيارها.
وذكر الغانم ، عقب اجتماع امير الكويت اليوم الاثنين مع الحكومة الكويت وولي العهد ورئيس مجلس الأمة ، أن الأمير وجه بالعفو عن بعض المساجين في سجون الكويت وفق معايير معينة.
وتابع الغانم أن أمير البلاد أعطي توجيهاته وتعليماته بشأن عدة أمور مهمة، وعلى رأسها دعم المواطنين و تخفيف الآثار الاقتصادية عليهم ورفعها عن كاهلهم مما يستدعي صدور عدة قرارات في هذا الشأن.
وأكد أن الأمير دعا الجهات المعنية إلى ضرورة الإسراع باستكمال التصورات العملية الكفيلة بالمحافظة على القطاعات الاقتصادية، ودعم مقومات الاقتصاد الوطني خلال أسبوع .
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