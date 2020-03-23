تعرف على آخر حصيلة للوفيات والإصابات بكورونا في إيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 فيما يلي آخر تحديث للإصابات وحالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في إيران:

- 127 حالة وفاة جديدة Advertisements - إجمالي الوفيات: 1،812 - 1،411 حالة إصابة جديدة - إجمالي الحالات: 23،049 - إجمالي الحالات التي تعافت من المرض: 8،376

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