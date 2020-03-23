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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات كورونا.. كحول مغشوشة تودي بحياة 225 إيرانياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت قناة تلفزيونية، عن أن كحولاً مغشوشة أودت بحياة 225 إيرانياً.
وفي التفاصيل، لقي 225 شخصا حتفهم ، في 13 محافظة إيرانية ، نتيجة لتعاطيهم كحولا مغشوشة "كوقاية من فيروس كورونا" حسبما ذكرت قناة " روسيا اليوم " نقلا عن مراسلها في إيران .
إلى ذلك قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الحكومي اليوم الاثنين إن عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1812 بعد وفاة 127 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مضيفا أن إجمالي عدد المصابين في البلاد وصل إلى 23049.
وقال كيانوش جهانبور إنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أصيب حوالي 1411 إيرانيا بالفيروس في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية التي تعاني من أسوأ تفش للفيروس في الشرق الأوسط.
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