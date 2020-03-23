شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. سلطنة عمان تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان تعن تسجيل ١١إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) لسبعة مواطنين ومقيمين اثنين. تسع حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة وتخضع حالتان للتقصي الوبائي.



وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٦٦) ستًا وستين حالة.

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