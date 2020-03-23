"اكتشف إصابته قبل وفاته بأيام وتم عزله".. تفاصيل أول وفاة في الوسط الطبي بفيروس كورونا في مصر

تواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع، بالتزامن مع سعي دول العالم لوقف تفشي المرض عبر تبني إجراءات احترازية مشددة.

وكشفت الدكتور نورهان فاروق مدير إدارة الصيدلة بالعجمى غرب الاسكندرية، عن تفاصيل إحدى حالات الوفاة الأربعة التى أعلنت عنهم وزارة الصحة والسكان قبل ساعات، مؤكدة أن الحالة لصيدلى يدعى الدكتور محمود صبرى صاحب صيدلية خاصة بمنطقة اللبان بالاسكندرية.

أعلنت وزارة الصحة أمس الأحد، وفاة 4 حالات بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 14 حالة.

وقالت الوزارة إن الحالات هي لمواطنة تبلغ من العمر 51 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاماً. حسبما نشر موقع "العربية نت".

وأضافت مدير إدارة الصيدلة بالعجمى، ان الصيدلى المتوفى يبلغ من العمر ٧٣ عاما، وقبل أيام قليلة أكتشف إصابتة بفيروس الكورونا، وتم حجزه بمستشفى العجمى غرب الاسكندرية، إلا أنه توفى داخل الحجز، وجارى متابعة زوجتة لكونها مخالطة له. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وكشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن إحدى الحالات الأربع التي توفيت الأحد، كانت لصيدلي من محافظة الإسكندرية، توفي في مستشفى العزل بالعجمي.

وقالت إن الصيدلي محمود صبري صاحب إحدى الصيدليات الشهيرة بشارع السبع بنات في حي الجمرك، ويبلغ من العمر 73 عاما، توفي بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أيام، وتم دفن جثمانه الأحد، بدون جنازة منعًا لانتشار الفيروس.

وأكدت المصادر أن نجل الصيدلي الذي يعمل صيدليا أيضًا وزوجة ابنه وتعمل طبيبة، تم وضعهما في مستشفى العزل بعد إصابتهما بالفيروس.

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وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، أمس الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 327 حالة بعد تسجيل 33 حالة جديدة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 74 حالة.

وكشفت الصحة خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة، من أصل الـ 74 حالة، تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

قال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.