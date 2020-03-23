بومبيو: النظام الإيراني سرق أكثر من 1 مليار يورو كانت مخصصة للمستلزمات الطبية

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن "الولايات المتحدة عرضت 100 مليون دولار أميركي كمساعدة طبية لعدة دول بما في ذلك إيران"، مشيرا الى أن "علمائنا يعملون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا".
ولفت بومبيو في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "إيران رفضت العروض الأميركية وتقضي أوقاتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بتلفيق نظرية المؤامرة"، متسائلا: "كيف يساعد ذلك الشعب الإيراني؟".
وأشار الى أنه "بينما تطلب إيران المزيد من المال، أرسل نظامها منذ العام 2012، أكثر من 16 مليار دولارإلى وكلائه الإرهابيين في الشرق الأوسط، وسرق المسؤولون أكثر من 1 مليار يورو كانت مخصصة للمستلزمات الطبية، ويواصلون اكتناز الأقنعة والقفازات والمعدات التي تشتد الحاجة إليها للبيع في السوق السوداء"، لافتا الى أن "تلفيق إيران لخبر أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن "WuhanVirus" تعرض الإيرانيين والأميركيين وبقية العالم للخطر"، مشددا على أن "الحقائق مهمة".
ترجمة "النشرة".
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