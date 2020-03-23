الحكومة الإيطالية طلبت من الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لمكافحة كورونا

نقلت وكالة "سي أن أن" الأميركية عن مسؤول دفاعي أميركي اعلانه أن الحكومة الإيطالية وجهت نداءً مباشراً لوزير الدفاع مارك إسبر للحصول على مساعدات عسكرية أميركية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، لافغتا إلى أن وزير الدفاع الإيطالي طلب من نظيره الأميركي المساعدة في توفير معدات طبية حرجة مثل الأقنعة ومراوح التهوية.
كما طلبت الحكومة الإيطالية من القوات الأميركية المتمركزين في إيطاليا، مساعدة السلطات الإيطالية المحلية من خلال توفير أفراد طبيين ومستشفيات ميدانية لدعم القوات الإيطالية التي تعمل بالفعل على مواجهة انتشار المرض.
وارتفعت أعداد الوفيات في إيطاليا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمقدار 651 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ تفشي المرض إلى 5476 حالة وفاة، وفقًا لوكالة الحماية المدنية الإيطالية.
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