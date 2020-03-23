ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 33089

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسبانية ارتفاع عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ إلى 33089، فيما بلغ عدد الوفيات 2182.

وكانت وزارة الصحة الإسبانية أعلنت يوم أمس عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 28572 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 1720 حالة وفاة.

يذكر أن مدريد اتخذت تدابير مشددة تتمثل في حجر شبه كامل وحالة طوارئ طوال 15 يوما. ومنذ أسبوع يلزم 46 مليون إسباني منازلهم ولا يحق لهم الخروج إلا لأسباب العمل أو شراء المواد الغذائية والأدوية أو للخروج من المنازل لفترة وجيزة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمس أن حكومته ستطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات هذا الشهر لمدة 15 يوما آخر حتى 11 نيسان لمحاولة الحد من انتشار الفيروس.

وكانت السلطات قد فرضت حالة الطوارئ أول مرة في 14 آذار وحظرت على الناس مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة.