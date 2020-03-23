ذكرت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية "AFP" أن وباء ​فيروس كورونا​ المستجد أدى إلى وفاة أكثر من 15 ألف شخص حول ​العالم​، مشيرة الى أنه بالإجمال، سجلت 15189 حالة وفاة، غالبيتها في ​أوروبا​ مع 9197 وفاة. وتسجل ​إيطاليا​ 5476 حالة وفاة، قبل ​الصين​ (3270) و​إسبانيا​ (2182). ومع وفاة 1395 شخصاً إضافياً خلال 24 ساعة وبلوغ عدد الإصابات 172238 حالة، تكون أوروبا القارة التي تشهد أسرع انتشار للوباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر AFP: أكثر من 15 ألف حالة وفاة في العالم بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.