شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "العدل": حملة "نص عليك ونص عليا" لمطالبة أصحاب العقارات بخفض الإيجارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن الحزب يشارك فى حملة "نص عليا ونص عليك " على مواقع التواصل الإجتماعى والتى تهدف لتعزيز قيمة المشاركة الإجتماعية فى مواجهة التداعيات الإقتصادية لأزمة كورونا، عبر العمل بمبدأ المناصفة فى الإيجار والراتب وتقاسم الطعام والدواء.

ولفت رئيس حزب العدل، أن الحملة تؤكد على أنه رغم كل الضغوط الإستثنائية التى مر بها المجتمع المصرى على مدى العشر سنوات الأخيرة، إلا أن أزمة "كورونا" تكشف كل يوم عن أمل جديد فى قدرة الشارع على العبور من هذه المحنة وهو أمل يتجدد يوميا ويزداد مع كل فكرة ورأى ومبادرة إنسانية عاقلة يطرحها أبناء هذه البلد.

وأوضح "إمام " أن هذه الحملة حققت انتشارا واسعا منذ إطلاقها الأحد الماضى وتستهدف القادرين ماديا من أصحاب العقارات إلى تحمل نصف القيمة الإيجارية عن المستأجرين الذين أجبرتهم الأزمة على ترك وظائفهم، وكذلك تحمل أصحاب الأعمال نصف رواتب العاملين بدلا من تسريحهم، وتقاسم كل شئ بين الجيران والأقارب من أول الطعام إلى الدواء.

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وأوضح أن الحزب يعمل فى الوقت الحالى على نشر هذه الحملة على أوسع نطاق، لحاجة الدولة المصرية فى هذا الوقت الصعب إلى كل يد تطلق مبادرة مجتمعية لتبديد تبعات "كورونا" الذى غطى العالم كله.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد قال، إن أزمة انتشار فيروس كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم أجمع ، وأنه لم يشهد تاريخ الإنسانية المعاصر أزمة بهذا الحجم، حيث انتشر الوباء في أكثر من 177 دولة وتأثيراته ستكون كبيرة جدا، مؤكداً أن شكل العالم سيكون مختلف كثيرًا بعد الأزمة عن ما كان قبلها.