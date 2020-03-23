شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى مقيم بألمانيا: نتمنى أن كل مصرى يلتزم بقرارات الحكومة ويخليه فى بيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين خضر عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، إن الأوضاع في ألمانيا صعبة، وأن العديد من المناطق أصبحق فارغة من المواطنين، وذلك تنفيذا للإجراءات التى تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف المواطن المصري المقيم في ألمانيا، الذى أكد في رسالة له وجهها للشعب المصرى:" أنا حابب أنقل إليكم الصورة من ألمانيا، ونزلت مخصوص الشارع علشان أنقل ليكم الصورة، الشارع اللى ورايا وكل المصالح أصبحت فارغة، ولا أحد ينزل من مكانه إلا للضرورة القصوى، وإحنا هنا بنلتزم بقرارات الحكومة الإلمانية حفاظا على أنفسنا من هذا الفيروس".

واستكمل خضر في رسالته قائلا:" بتمنى من كل واحد في مصر أنه ميخرجش من بيته وأنه يلتزم بقرارات الحكومة، وإننا كلنا نحاول نحافظ على حياة بعض لأن الخطر الكبير أن الفيروس ده ينتشر، وإننا نساعد كل الناس إنها متخرجش من بيوتها، لأن هذا الفيروس ده خطر ده جدا، ونحاول أن نتخطى هذه الأزمة بأقل خسائر".

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كان وزير المالية الألمانى أولاف شولتس، قال إن الحكومة تعكف على وضع ميزانية تكميلية بقيمة 150 مليار يورو (160 مليار دولار) فى إطار حزمة تمويل أكبر لمواجهة الضرر الاقتصادى لتفشى فيروس كورونا.

وأضاف "مئة وخمسون مليار مبلغ كبير لكنه يعطينا المرونة التى نحتاج إليها الآن".

وتابع شولتس فى إفادة صحفية مقتضبة "وعلاوة على ذلك نمهد الطريق أمام مختلف المؤسسات الأخرى فى بلادنا لاتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق الاستقرار فى شركاتنا... من المهم إرسال رسالة واضحة وقوية من البداية".