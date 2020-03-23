شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى بالإسماعيلية يشكل فرق تعقيم للمنشآت العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام حزب الحرية المصرى، بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون و التنسيق مع مركز و مدينة المحافظة وتحت رعاية اللواء شريف بشارة، محافظ الاسماعيلية، و بدعم أمين عام الحزب بالمحافظة المهندس احمد نصرالله، بتدشين حملة' احمي نفسك.. احمي بلدك' التي اطلقتها الامانة المركزية بالحزب، من أجل التوعية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أحمد نصر الله، أمين المحافظة، أن الحزب يعمل من خلال مبادرته في تطهير و تعقيم الحدائق و المواقف و المنشأت العامة، وقد بدأت الحملة من التاسعة صباحا، لتشمل عدد من الشوارع الرئيسية و الحدائق العامة و منطقة الموقف الجديد و مجمع المصالح الحكومية، ومن المزمع أن تستمر الحملة لمدة اسبوع كامل لتشمل جميع المناطق بالمحافظة.

وأوضح نصر الله، أن الحزب سيقوم بتوزيع ما يقرب من 500 لتر من مادة الكحول تركيز 70٪، على المستشفيات التي تستقبل الحالات المشتبه بها، وأن شباب الحزب سيقوم بعمل عدة فعاليات بافكار مبتكرة بداية من اليوم، في اطار المبادرة وتحت نفس الشعار 'احمي نفسك.. احمي بلدك'، مؤكدا على إنه سوف يتم مراعاة عدم التجمع او الحشد خلال هذه الفعاليات، مع اتخاذ كافة وسائل الحماية و الوقاية للعاملين بالحملة من قفازات و كمامات معقمة.