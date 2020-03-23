شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان بشأن عدم استكمال رصف وتطوير طريق بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ونائب دائرة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، بطلب إحاطة موجه إلي رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم استكمال طريق صبري ناشد - الزهيري، رغم وضع طبقة السن عليه منذ عام 2006، أي أربعة عشر عاما ولم يستكمل الطريق والأهالي يمشون علي طريق وعر تسبب في مشقة السير عليه وأهلك سياراتهم.

وأوضح "رضوان"، في طلب الإحاطة، أنه في عام 2006 تم تخصيص اعتماد مالي لرصف الطريق بطول 4 كم، وبالفعل تم البدء في العمل ووضع الحصوة علي الطريق ولكن توقف العمل بعدها بحجة ارتفاع الأسعار ورفض المقاول استئناف العمل، وتم عرض الموقف علي المحافظ ووافق علي سحب العمل في 13/1/2012، وأشر المحافظ بعرض الأمور علي الفتوي والتشريع برئاسة الجمهورية مع إرجاء سحب العمل من المقاول.

Advertisements

وأضاف أن المقاول أقام الدعوي رقم 5153 لسنة 34 ق، وحتي اليوم وهي متداولة بالمحاكم والطريق لم يستكمل العمل به بحجة الموضوع مازال منظور أمام المحكمة.

وتساءل النائب مكرم رضوان، في طلب الإحاطة: "هل يعقل أن حياة مئات الآلاف من البشر تتوقف لمدة 14 عاما دون ذنب رغم توافر الاعتماد المالي من المديرية".