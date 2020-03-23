شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة شادية ثابت تطالب وزارة الصحة بتأجيل تطعيم الحصبة منعاً للتكدسات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، وزارة الصحة بضرورة تأجيل تطعيم ضد الحصبة لفترة مؤقتة، مشيرة إلى أن الوحدات الصحية تشهد ازدحاما كبيرا من قبل الأمهات والأطفال، ومن ثم تصبح فرصة لانتقال فيروس كورونا نتيجة التجمعات فهذا سيتعارض مع خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار الفيروس.
وأوضحت ثابت، في بيان لها، أن هناك مئات الأمهات تقفن يوميا أمام الوحدات الصحية خاصة في القرى والنجوع لأخذ جرعة التطعيم لأبنائهن، دون وجود أي إجراء للوقاية من الفيروس، الأمر الذي يتطلب تأجيل هذا التطعيم لحين انتهاء أزمة انتشار الإصابة بالفيروس.
وأضافت عضو مجلس النواب، بأن الأهم هذه الفترة هو مكافحة الإصابة بفيروس كورونا والعمل على محاصرته وفض أي تجمعات من الممكن أن تزيد من فرص انتقاله بين المواطنين.
وأكدت وزارة الصحة والسكان فى منشوراتها التوعوية حول فيروس كورونا أن تنظيف اليد بالماء والصابون أو فركها بمطهر كحولي من شأنة أن يقتل الفيروسات التى قد تكون علي يدك
وحذرت وزارة الصحة والسكان من تبادل الأغراض الشخصية مثل الأكواب والمناشف وتجنب ملامسة العين والفم والأنف بيد غير مغسولة وغير نظيفة مؤكدة أنه يجب غسل اليد مدة من 20 إلى 40 ثانية بالصابون .
كانت هذه تفاصيل خبر النائبة شادية ثابت تطالب وزارة الصحة بتأجيل تطعيم الحصبة منعاً للتكدسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.