بالصور.. بدء إجراءات تعقيم وتطهير المتحف المصري بالتحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- كريم أحمد وعلاء أحمد:

بدأت وزارة السياحة والآثار، حملة تعقيم وتطهير للمتحف المصري بالتحرير، للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وقالت صباح عبد الرازق مدير المتحف المصري بالتحرير، في تصريحات خاصة لمصراوي: لقد بدأنا اليوم حملة التطهير والتعقيم للمتحف بالكامل على أن يستمر ذلك طوال فترة الإغلاق والتي ستدوم إلى نهاية شهر مارس الجاري.

وأضافت عبد الرازق: لقد وجهت أيضا شركة النظافة بضرورة تنظيف سطح المتحف يوميا، مشيرة إلى أن عملية التطهير تتم وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وحول أعمال ترميم وتطوير المتحف أكدت أن رفع كفاءة المتحف وإعادته إلى أصله مازالت جارية ولكن بكثافة عمالة أقل.