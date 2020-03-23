أمير الكويت يوجه بالعفو عن بعض المساجين وفق معايير معينة

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (د ب أ):

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح دعا لاتخاذ الإجراءات العاجلة في دعم القطاعات الاقتصادية وخاصة ما يتعلق منها بدعم المشروعات الصغيرة ومنع انهيارها.

وأضاف الغانم ، عقب اجتماع امير الكويت، اليوم الاثنين، مع الحكومة الكويتية وولي العهد ورئيس مجلس الأمة، أن الأمير وجه بالعفو عن بعض المساجين في سجون الكويت وفق معايير معينة.

وقال الغانم إن أمير البلاد أعطي توجيهاته وتعليماته بشأن عدة أمور مهمة، وعلى رأسها دعم المواطنين و تخفيف الآثار الاقتصادية عليهم ورفعها عن كاهلهم مما يستدعي صدور عدة قرارات في هذا الشأن.

وأكد أن الأمير دعا الجهات المعنية إلى ضرورة الإسراع باستكمال التصورات العملية الكفيلة بالمحافظة على القطاعات الاقتصادية، ودعم مقومات الاقتصاد الوطني خلال أسبوع.

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