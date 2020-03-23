محافظ القليوبية يجتمع بالأجهزة التنفيذية لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، اجتماعًا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

حضر الاجتماع، الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون المجتمع وخدمة البيئة، اللواء أحمد عشماوي مدير إدارة الحماية المدنية، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، ومجدي حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتورة أمل العسيلي مدير عام مديرية الطب البيطري، والدكتور محمود الصبروط مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم راجح نائب عن رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر، والدكتور طارق عيسوي مدير المستشفى الجامعي.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع، بضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة، لإدارة الأزمة بصورة جيدة، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر والطب البيطري والشباب والرياضة.

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كما وجه "الهجان"، بتفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت، ومجالس المدن والوحدات المحلية، ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، وأن يتم ذلك بشكل دوري يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس.

ووجه المحافظ بتفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدني لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة في مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.

كما أكد الهجان على ضرورة توفير وتجهيز أماكن عزل مناسبة للمخالطين وإمداد الطاقم الطبي وطواقم التمريض بجهاز "PCR"، وبالكميات المطلوبة من المطهرات والجوارب والأقنعة، وتوفير كميات كبيرة من الكلور والكحول وذلك بالتنسيق مع كلية الطب بجامعة بنها.